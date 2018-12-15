с чего всё началось

Главой новой церкви Украины избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний Думенко из раскольнического Киевского патриархата.

Политика Политика Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви

Политика Политика В Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМД В США не считают, что Россия серьёзно настроена на сохранение Договора РСМД, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

Политика Политика Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Армия и оружие Армия и оружие ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря «Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.

Политика Политика Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу.

Политика Политика Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет над Петербургом Президент России Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области – мальчиком, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и желание которого глава государства ранее обещал исполнить, показав город с борта вертолёта.

Политика Политика Путин призвал с осторожностью подходить к запретам рэп-концертов Президент Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов.

Армия и оружие Армия и оружие Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.

Политика Политика Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в 2018 году получило 35 новых видов вооружения и техники

Политика Политика Давос снял ограничения на участие российских бизнесменов в форуме Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в отменили решение об ограничениях на участие бизнесменов из России, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

Политика Политика «Оппозиционный блок» выдвинул Вилкула кандидатом в президенты Украины Партия "Оппозиционный блок" провела восьмой съезд без одного из сопредседателей Юрия Бойко и приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула, сообщает интернет-медиа LIGA.

Политика Политика Bild: Ангела Меркель пересядет на Airbus A330