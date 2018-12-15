Политика

Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине
BFM.ru
10:24

Главой новой церкви Украины избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний Думенко из раскольнического Киевского патриархата.
BFM.ru10:24

Подробнее о событии

Эксперт: Константинополь поставил себя в нелепое положение в глазах поместных церквей

ТАСС11:43

На Украине избрали главу «новой церкви»

РИА Новости10:50

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний стал главой Украинской автокефальной церкви

Фонтанка.Ру10:48

На объединительном соборе избрали главу украинской церкви

РБК10:45

Главой автокефальной церкви Украины избран митрополит Епифаний

Коммерсантъ10:40

Порошенко представил главу «новой церкви» на Украине

Газета.Ru10:35

Главой новой церкви на Украине избран представитель УПЦ КП Епифаний

Lenta.ru10:29

На Украине множатся изменники Русской церкви

Вести.UZ08:38
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Политика

Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной церкви

Обновлено в 10:58
Политика

Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США

Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин призвал с осторожностью подходить к запретам рэп-концертов

Президент Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин поблагодарил Темирканова за неописуемые чувства

Обновлено в 12:07
Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Обновлено в 12:02
Политика

Вашингтон не считает, что Москва настроена на сохранение ДРСМД

США не считают, что Россия серьезно настроена на сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как не признает за собой нарушения договора.
Обновлено в 11:50
Политика

Давос снял запрет на участие России в форуме

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Турция намерена координировать действия по Сирии с Россией и США

Советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена координировать действия с Россией и США для избежания любой конфронтации в Сирии.
Обновлено в 09:02
Политика

Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина

Во время заседания директор Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал, что Cirque du Soleil планирует открыть стационарную площадку в Сколково в 2019 году.
Обновлено в 10:47
Политика

Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 12:02
Политика

«Оппозиционный блок» выдвинул Вилкула кандидатом в президенты Украины

Партия "Оппозиционный блок" провела восьмой съезд без одного из сопредседателей Юрия Бойко и приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула, сообщает интернет-медиа LIGA.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 10:06
Политика

Главная реформа Обамы признана неконституционной

Федеральный суд в техасском городе Форт-Уорт объявил неконституционной реформу здравоохранения и защиты пациентов в США, известную как Obamacare.
Обновлено в 10:50
Политика

Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

По мнению Моррисона, признание Западного Иерусалима столицей Израиля с возможностью признания Восточного Иерусалима столицей Палестины станет важным шагом в ближневосточной политике Австралии.
Обновлено вчера в 23:41
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