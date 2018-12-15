Политика
Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине
Объединительный собор избрал главу новой церкви на УкраинеBFM.ru10:24
Главой новой церкви Украины избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний Думенко из раскольнического Киевского патриархата.
BFM.ru10:24
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