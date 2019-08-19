Футбол
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило о взломе сайтаRT на русском 10:23
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило, что сайт организации был взломан.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Театры
В Северной столице немцы представят «Утопию»
По словам организаторов, «Утопия» Томаса Мора стала только стартовой точкой для развития их собственного замысла, в самом спектакле не будет никаких цитат из романа.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин отметил любезность Макрона, разместившего россиян в тени
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за размещение российской делегации в тени.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк
Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.
Обновлено в 04:16
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика
Счетная палата: доходы россиян продолжают падать
Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Дато Краснодарского
Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:42
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Обновлено в 12:00
Происшествия
Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше
Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
Обновлено в 11:31
Общество
Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла
Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Зачем Пентагон собирается развернуть на низких орбитах сотни спутников
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Политика
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16