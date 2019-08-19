Футбол

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило о взломе сайтаRT на русском 10:23

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило, что сайт организации был взломан.
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