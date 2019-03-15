Футбол
Обамеянг впервые в «Арсенале» отпраздновал гол в маскеЧемпионат 18:30
Обамеянг сравнивал футболистов с рок-звёздами и говорил, что его задача – радовать и развлекать людей. Сначала он взял маску Человека-паука.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Происшествия
В Керченском проливе село на мель судно с металлом
В Керченском проливе село на мель судно Maryland с грузом металла, которое следовало под флагом Либерии.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Политика
США могут ввести санкции против Китая за «притеснение уйгуров»
За «нарушение прав» мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Соединенные Штаты могут ввести санкции против властей Китая, заявили в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Футбол
Вильярреал — Зенит 2:1
Обновлено в 14:56
Политика
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию
Обновлено в 18:36
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Пентагон призвал не отказываться от права превентивного ядерного удара
По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.
Обновлено в 17:55
Политика
Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
Ведущий программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" Сергей Брилев сообщил РИА Новости, что в связи с плановой ротацией в Общественном совете при Минобороны России, судя по всему, он больше в его состав не входит.
Обновлено в 10:52
Политика
Шведский МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата
МИД Швеции находится в тесном диалоге со службой безопасности страны о деятельности одного из российских дипломатов, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.
Обновлено в 09:35
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Политика
Главы США и КНР подпишут торговое соглашение не ранее апреля
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Власти Аргентины назвали причину гибели «Сан-Хуана»
Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Политика
США пригрозили новыми санкциями компаниям, ведущим проект «Северный поток - 2»
Ранее в Кремле назвали истинные причины введения США антироссийских санкций и отметили, что по мере приближения выборов в Соединенных Штатах накал русофобии там будет только нарастать.
Обновлено в 19:15
Политика
Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX
Корпорация Boeing приостанавливает поставки самолетов 737 MAX после крушения такой модели в Эфиопии, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Киллеры расстреляли мужчину у подъезда дома в Мытищах
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам
Североатлантический альянс перебрасывает войска к российской границе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов; по его словам, за два года численность военнослужащих сил первоочередного задействования НАТО возросла в 1,6 раза – с 25 до 40 тыс. человек.
Обновлено в 19:24
Политика
«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева
Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика
Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
Обновлено в 10:44
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС
Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:25
Общество
Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.
Обновлено в 12:12
Технологии
«Яндекс» запустил робота для зачистки пиратского контента
Компания «Яндекс» запустила специальную программу-робота, которая позволит убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский контент, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 18:57
Происшествия
«МК в Чите» на месте проверил информацию об обрушении стен дома на КСК
Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил "МК в Чите", что при обрушении стен никто не пострадал.В единой диспетчерской службе города корреспонденту портала предоставить информацию отказались.
Обновлено в 17:49
Спорт
Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону
Одиночная смешанная эстафета (синглмикст) на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии.
Обновлено в 13:05
Политика
Донорская конференция по Сирии собрала семь миллиардов долларов
Третья международная донорская конференция в Брюсселе собрала в общей сложности порядка 7 миллиардов долларов обещанных взносов на помощь Сирии и региону, сообщил в заключительном выступлении еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес.
Обновлено в 13:25
Футбол
Стали известны все участники ¼ финала Лиги Европы
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/8 финала.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Найденная в захламленной квартире девочка выздоравливает
Девочка, найденная в захламленной московской квартире на Ленинградском шоссе в минувшее воскресенье, выздоравливает.
Обновлено в 11:48