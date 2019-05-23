Футбол

Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позорЧемпионат 06:08

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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси». Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
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Пьер-Эмерик Обамейанг: «Ситуация с Мхитаряном — позор, но теперь у нас есть дополнительная мотивация победить»

Матч ТВ12:53

Пьер-Эмерик Обамейанг: «Ситуация с Мхитаряном — позор, но теперь у нас есть дополнительная мотивация победить»

Sportbox.RU12:53

Пьер-Эмерик Обамеянг – о ситуации Мхитаряна: Это настоящий позор

Советский спорт07:16

Обамеянг: «Ситуация с пропуском Мхитаряна финала Лиги Европы в Баку — это большой позор»

Sport24.ru11:58

Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позор

Чемпионат06:08
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