Футбол
Обамеянг сравнил Озила с футболисткой сборной СШАRT на русском 06:47
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнил новый имидж своего партнёра по команде полузащитника Месута Озила с образом футболистки сборной США Меган Рапино.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
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Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
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МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика
Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
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Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в «Русалочке»
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров до 15%
Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.
Обновлено в 02:19
Политика
Google официально подтвердила закрытие проекта поисковика для Китая
В течение нескольких месяцев Google обходила вопросы, касающиеся статуса цензурированной версии поисковой системы для Китая, но во вторник на слушаниях в сенате о проекте Dragonfly высказался один из топ-менеджеров компании.
Обновлено в 06:29
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В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
Игрок сборной Уругвая может перейти из ПСВ в московский «Спартак»
Гастон Перейро, играющий за голландский ПСВ из Эйндховена и сборную Уругвая, может в начале нынешнего сезона перейти в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика
За кулисами ток-шоу Смешко хотел продемонстрировать Добродомову «третий закон Ньютона»
Во время паузы в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 16 июля лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко напал на своего оппонента в студии - народного депутата Дмитрия Добродомова.
Обновлено в 06:51
Музыка
Киркоров матом послал Бузову спеть дуэтом с Басковым
Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.
Обновлено вчера в 10:36
Гаджеты
Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов
Обновлено в 02:39
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Обновлено в 01:53
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58