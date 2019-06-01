Футбол

Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 05:41

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun. 30-летний габонец выступает за канониров с января 2018 года и в завершившемся сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров премьер-лиги, забив 22 гола в 36 матчах.
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Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт05:41

СМИ: Обамеянг дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru02:24

СМИ: Обамейанг согласился перейти в «МЮ»

Матч ТВ04:32

Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru03:08

Обамеянг готов покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru02:37

Обамеянг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат02:11

Daily Mirror: Обамеянг хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс01:14
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Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Обновлено в 04:19
Политика

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
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Россия обыграла Австралию в Лиге наций

Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Транспорт

Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

Обновлено в 12:10
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Гаджеты

Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10

Обновлено в 12:40
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Игры

GYLT: единственный эксклюзив Stadia, похоже, выйдет и на других платформах

Из всех проектов лишь один был заявлен как эксклюзив для Stadia: приключенческая игра GYLT, над которой работают авторы RiME.
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Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
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Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

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Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
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ВСУ оставили свою позицию под Горловкой

Украинские вооружённые формирования оставили одну из своих позиций под Горловкой.
Обновлено в 13:36
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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
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Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
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«Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну», — передает его слова местная телекомпания Imedi.
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею президента ЦСКА Евгения Гинера пригласить в Российскую премьер-лигу футбольные клубы из стран СНГ.
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