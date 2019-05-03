Обамеянг пять сезонов подряд забивает 25 или более головSoccer.ru 06:01

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Валенсии». Таким образом, футболист забил свой 25-й гол в текущем сезоне.

Обамеянг пять сезонов подряд забивает 25 или более голов

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