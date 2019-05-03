Футбол

Обамеянг пять сезонов подряд забивает 25 или более головSoccer.ru 06:01

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Валенсии». Таким образом, футболист забил свой 25-й гол в текущем сезоне.
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