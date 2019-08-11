Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом» в первом туре АПЛSport24.ru вчера в 10:58

«Арсенал» добился победы над «Ньюкаслом» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ньюкасле и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте после передачи Эйнсли Мэйтленда-Найлса забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
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Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом» в первом туре АПЛ

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