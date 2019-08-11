Футбол
Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом» в первом туре АПЛSport24.ru вчера в 10:58
«Арсенал» добился победы над «Ньюкаслом» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ньюкасле и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте после передачи Эйнсли Мэйтленда-Найлса забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:24, Вашингтон
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено вчера в 20:46
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено 10 августа в 02:41
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник - День Военно-воздушных сил.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Общее число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 31
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено вчера в 16:24
Авто
Great Wall анонсировала старт продаж новой линейки пикапов
Компания Great Wall определилась со временем вывода на рынок новой линейки пикапов P-Series, выставочные прототипы которых были представлены в июне текущего года на автосалоне в Шэньчжэне.
Обновлено вчера в 23:37
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале «Мастерса» в Монреале
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада), призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено вчера в 15:43
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Утечка опасного вещества случилась на трассе в Татарстане
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта
Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем
Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 17:12
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Стало известно, когда появится новый BMW X8
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье
Активность клещей в Красноярске продолжает снижаться
Что касается ситуации в Красноярске, то в период со 2 по 8 августа в медицинские учреждения обратились 84 человека, среди которых было 6 детей.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено вчера в 15:46