Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
REGNUM
11:52

Борнмут — Арсенал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
25′
Сократис Папастатопулос
30′
Джефферсон Лерма
Джошуа Кинг
45′+1′
Натан Аке
52′
Джефферсон Лерма
66′
67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Дэвид Брукс
Джуниор Станислас
73′
Дэн Гослинг
Льюис Кук
73′
79′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
82′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
Джошуа Кинг
Лис Муссе
82′
90′+4′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эдвард Нкетиа
25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой гостей со счетом 2:1.
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