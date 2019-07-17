Футбол

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с РапиноСоветский спорт 03:45

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о смене имиджа своего партнера по клубу полузащитника Месута Озила, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Give me sport. 30-летний немец появился на сборе команды с белыми волосами.
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Обамеянг посмеялся над новым имиджем Озила, сравнив его с игроком женской сборной США

Sport24.ru03:14

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино

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Озил перекрасил волосы в белый цвет. Обамеянг сравнил его с футболисткой Меган Рапино 😆

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Обамеянг поиздевался над имиджем Езила и сравнил его с Меган Рапино

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Обамейанг сравнил Озила с капитаном женской сборной США

Матч ТВ05:04

Изменившего имидж игрока «Арсенала» сравнили с футболисткой сборной США

Газета.Ru03:26
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Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
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