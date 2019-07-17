Футбол
Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с РапиноСоветский спорт 03:45
Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о смене имиджа своего партнера по клубу полузащитника Месута Озила, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Give me sport. 30-летний немец появился на сборе команды с белыми волосами.
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Власти Малайзии огорчены расследованием по MH17
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Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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Игры
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Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
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Политика
Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
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В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
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Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
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Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
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В ночь на 17 июля жители Европы, Африки, Австралии и Южной Америки наблюдали частичное лунное затмение.
Обновлено в 05:49
Экономика
МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%
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В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США
В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
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Apple представила новые эмодзи для iOS 13
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Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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