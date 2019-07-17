Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о смене имиджа своего партнера по клубу полузащитника Месута Озила, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Give me sport. 30-летний немец появился на сборе команды с белыми волосами.

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино

Политика «Яблоко» пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации кандидатов Партия «Яблоко» направила в Мосизбирком пять жалоб на отказ в регистрации своих кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Наука Илон Маск показал чип для вживления в мозг и чтения мыслей Еще весной 2018 года Илон Маск, выступая перед собравшимися на технологической конференции SXSW в США, сообщил, что одна из его компаний работает над вживляемыми в мозг чипами, которые смогут улучшить память и помогать в чтении мыслей.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Игры Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.

Финансы Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.

Общество В работе ЗАГСов по всей России произошел сбой С воскресенья, 15 июля 2019 года, во всех регионах России произошел сбой, из-за которого сотрудники ЗАГСов не могут выдать свидетельства о браке, о рождении и смерти.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Политика Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Кино Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора» Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Происшествия В Москве задержана мать пациента детского хосписа Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.

Общество Жители нескольких континентов увидели частичное лунное затмение В ночь на 17 июля жители Европы, Африки, Австралии и Южной Америки наблюдали частичное лунное затмение.

Экономика МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2% Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Такие данные приводятся в сообщении исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ 2019 года в соответствии со статьей IV.

Политика В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.