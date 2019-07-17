Футбол
Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с РапиноСоветский спорт 03:45
В новом образе Озил напомнил Обамеянгу форварда женской сборной США Меган Рапино. Теперь я знаю, как они его выиграли. Лучшая твоя прическа в жизни, брат, написал Обамеянг.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Экономика
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских
Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:55
Политика
Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Прикамье из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком введен на территории Юрлинского района Пермского края, 17 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 04:19
Общество
Зауральцы увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
Гаджеты
Apple вложится в создание эксклюзивных подкастов
Корпорация Apple ведет переговоры с несколькими медиакомпаниями о покупке эксклюзивных прав на подкасты.
Обновлено вчера в 23:53
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Авто
УАЗ предлагает всем желающим испытать «Патриот» с АКПП
Возможность поучаствовать в тест-драйве «Патриота» с АКПП будет предоставлена с 29 июля до 14 августа.
Обновлено в 02:05
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»
В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика
Хакеры взломали серверы налогового агентства Болгарии
По данным властей, злоумышленники использовали почтовый ящик, который зарегистрирован на сервисе Яндекс.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года
За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 20:33
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Общество
Исполнился 101 год со дня убийства Николая II и его семьи
Исполнился 101 год со дня убийства царской семьи: Николай II и его родные погибли в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Алкоголь предложили продавать только в крупных алкомаркетах
Брюн считает, что весь алкоголь нужно вывести в алкомаркеты где-то на пустыре или на удаленном расстоянии от жилья.
Обновлено в 04:41
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
«Новая газета» опубликовала еще одно видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1
«Новая газета» опубликовала восстановленное экспертами видео с пытками заключенных ярославской ИК-1. Уголовное дело по нему не возбуждено.
Обновлено в 04:40
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-класса будет снят с производства
Грузовичок дебютировал в 2017 году, будучи унифицированным с пикапом Nissan Navara.
Обновлено вчера в 12:44