В новом образе Озил напомнил Обамеянгу форварда женской сборной США Меган Рапино. Теперь я знаю, как они его выиграли. Лучшая твоя прическа в жизни, брат, написал Обамеянг.

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