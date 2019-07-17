Футбол

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с РапиноСоветский спорт 03:45

В новом образе Озил напомнил Обамеянгу форварда женской сборной США Меган Рапино. Теперь я знаю, как они его выиграли. Лучшая твоя прическа в жизни, брат, написал Обамеянг.
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Обамеянг посмеялся над новым имиджем Озила, сравнив его с игроком женской сборной США

Sport24.ru03:14

Озил перекрасил волосы в белый цвет. Обамеянг сравнил его с футболисткой Меган Рапино 😆

Sports.ru04:34

Изменившего имидж игрока «Арсенала» сравнили с футболисткой сборной США

Газета.Ru03:26

Обамеянг поиздевался над имиджем Езила и сравнил его с Меган Рапино

Спорт-Экспресс03:54

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино

Советский спорт03:45

Обамеянг посмеялся над новым образом Озила

Чемпионат04:07

Обамеянг потроллил новый образ Озила

Soccer.ru03:25
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Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Обновлено в 02:24
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России

Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Экономика

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:55
Политика

Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В Прикамье из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком введен на территории Юрлинского района Пермского края, 17 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 04:19
Общество

Зауральцы увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
Гаджеты

Apple вложится в создание эксклюзивных подкастов

Корпорация Apple ведет переговоры с несколькими медиакомпаниями о покупке эксклюзивных прав на подкасты.
Обновлено вчера в 23:53
Игры

Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке

Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Авто

УАЗ предлагает всем желающим испытать «Патриот» с АКПП

Возможность поучаствовать в тест-драйве «Патриота» с АКПП будет предоставлена с 29 июля до 14 августа.
Обновлено в 02:05
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»

В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика

Хакеры взломали серверы налогового агентства Болгарии

По данным властей, злоумышленники использовали почтовый ящик, который зарегистрирован на сервисе Яндекс.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года

За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 20:33
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Общество

Исполнился 101 год со дня убийства Николая II и его семьи

Исполнился 101 год со дня убийства царской семьи: Николай II и его родные погибли в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Общество

Алкоголь предложили продавать только в крупных алкомаркетах

Брюн считает, что весь алкоголь нужно вывести в алкомаркеты где-то на пустыре или на удаленном расстоянии от жилья.
Обновлено в 04:41
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

«Новая газета» опубликовала еще одно видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

«Новая газета» опубликовала восстановленное экспертами видео с пытками заключенных ярославской ИК-1. Уголовное дело по нему не возбуждено.
Обновлено в 04:40
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Авто

Пикап Mercedes-Benz X-класса будет снят с производства

Грузовичок дебютировал в 2017 году, будучи унифицированным с пикапом Nissan Navara.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
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Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
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