Футбол

Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 03:48

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом. Форвард «канониров» смотрит в сторону Манчестера. Как сообщает Тuttosport, 30-летний Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт05:41

Обамеянг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат02:11

СМИ: Обамейанг согласился перейти в «МЮ»

Матч ТВ04:32

Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru03:08

СМИ: Обамеянг дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru02:24

Обамеянг готов покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru02:37

Daily Mirror: Обамеянг хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:34
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Политика

Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины

Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Австрии.
Обновлено в 06:46
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Медведев отправил главу МЧС в Иркутскую область из-за паводка

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе Ан-24

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов

Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Энергетика

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Общество

Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" ДТП, официально вступил в силу.
Обновлено в 06:50
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Происшествия

В Италии взорвали мост спустя год после его частичного обрушения

В итальянской Генуе взорвали мост, который частично обрушился после сильных дождей в августе 2018 года.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В США легкий самолет упал на жилой дом

Легкий самолет упал на жилой дом в США, пишет газета New York Post.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский дал гражданство грузинским наемникам

Обновлено в 06:55
Энергетика

Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн

Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин пообщался с Меркель на G20

Президент России Владимир Путин побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Японии.
Обновлено в 06:51
Общество

Открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове намечено на 20 августа

Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Азиза накануне свадьбы бросила жениха Олега Бескровного

55-летняя певица Азиза еще ни разу не была замужем, хотя много раз собиралась. Последним ее избранником стал композитор Олег Бескровный.
Обновлено в 05:50
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное