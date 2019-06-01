Футбол

Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 03:48

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом. Форвард «канониров» смотрит в сторону Манчестера. Как сообщает Тuttosport, 30-летний Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».
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Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт05:41

Daily Mirror: Обамеянг хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс01:14

СМИ: Обамейанг согласился перейти в «МЮ»

Матч ТВ04:32

Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru03:08

СМИ: Обамеянг дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru02:24

Обамеянг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат02:11

Обамеянг готов покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru02:37
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