Футбол

Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 05:41

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun. 30-летний габонец выступает за канониров с января 2018 года и в завершившемся сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров премьер-лиги, забив 22 гола в 36 матчах.
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Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт05:41

СМИ: Обамеянг дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru02:24

СМИ: Обамейанг согласился перейти в «МЮ»

Матч ТВ04:32

Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru03:08

Обамеянг готов покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru02:37

Обамеянг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат02:11

Daily Mirror: Обамеянг хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс01:14
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