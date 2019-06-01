Футбол
Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 05:41
Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun. 30-летний габонец выступает за канониров с января 2018 года и в завершившемся сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров премьер-лиги, забив 22 гола в 36 матчах.
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