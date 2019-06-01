Футбол
Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 03:48
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом. Форвард «канониров» смотрит в сторону Манчестера. Как сообщает Тuttosport, 30-летний Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».
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