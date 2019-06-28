Футбол

Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру 02:30

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Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг задумался над сменой клубной прописки в текущее трансферное окно. По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
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