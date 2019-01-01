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Происшествия Происшествия Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца "11-месячный ребенок найден живым под завалами", - сказал Дубровский, слова которого приводят в его пресс-службе.

Происшествия Происшествия Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.

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Происшествия Происшествия Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере, которое произошло вечером 31 декабря, расследуется как теракт.

Происшествия Происшествия Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста Мэр Москвы Сергей Собянин дал департаменту культуры столицы указание уволить директора Парка Горького Марину Люльчук после произошедшего под Новый год инцидента.

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