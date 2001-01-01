Африканская конфедерация футбола назвала имена финалистов в борьбе за награду "Лучший футболист года в Африке". В число трех лучших вошли Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

Названы три претендента на звание лучшего футболиста Африки-2018

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