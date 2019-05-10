Футбол
Обамеянг: «Арсенал» извлёк уроки из прошлого сезона и вышел в финалЧемпионат вчера в 17:27
Кевин Гамейро
|11′
|17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
|38′
Хосе Луис Гайя
|43′
|50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
|56′
Кевин Гамейро
|58′
|62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|63′
Месут Озил
|69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
|71′
Родриго Морено
Санти Мина
|71′
|80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
|88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
|90′+2′
|90′+2′
Александр Ляказетт
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
8
Солер
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
17
Коклен
20
Торрес
22
Мина
9
Гамейро
2 ×
1
Чех
18
Монреаль
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
29
Гендузи
20
Мустафи
9
Ляказетт
7
Мхитарян
14
Обамеянг
3 ×
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Обамеянг стал первым игроком «Арсенала», сделавшим хет-трик в полуфинале еврокубков
Sport24.ruвчера в 19:09
Пьер-Эмерик Обамеянг: «В этом сезоне мы не стали допускать тех же ошибок, как в прошлом»
Спорт-Экспрессвчера в 17:30
Обамеянг – первый игрок «Арсенала», сделавший хет-трик в 1/2 финала еврокубков
Sports.ruвчера в 17:12
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Политика
Коломойский назвал вероятного главу администрации Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский предположил, кто может возглавить администрацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Начиненный гранатами гроб плавал по каналу Грибоедова
Обновлено в 07:43
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Авто
В сети появилось изображение нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 04:53
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже с 15 мая
Со среды, 15 мая, в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в метро сразу на четыре рубля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Оренбург" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Общество
В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах
Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Из-за ботокса Юлию Волкову из «Тату» перестали узнавать
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Коломойский заявил, что Аваков может стать премьер-министром Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский допустил возможность, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков станет премьер-министром страны.
Обновлено в 06:32
Политика
Медведев обсудил с премьером Франции экономическое сотрудничество
Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом сотрудничество двух стран в экономической сфере и инвестициях.
Обновлено в 08:12
Происшествия
«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево
Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11