Футбол

Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной АргентиныСоветский спорт 03:26

Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего Барселоны Лионеля Мессии в сборной Аргентины. У Аргентины не получается выиграть чемпионат мира. Несмотря на то, что у них есть Месси.
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Обама прокомментировал неудачи Месси со сборной Аргентины

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Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной Аргентины

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