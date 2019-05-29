Футбол
Обама назвал причину неудач Месси в сборной АргентиныЧемпионат 03:09
Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
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Технологии
ИИ для медицины Botkin.AI привлек 100 млн рублей
В июле 2017 года «Интеллоджик» получила инвестиции в размере 11 млн рублей от фонда Primer Capital, затем в проект вложился владелец «Экспобанка» Игорь Ким.
Обновлено в 01:33
Авто
Правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК
Правительство Российской Федерации рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), которые дает налоговые льготы в обмен на инвестиции в производство.
Обновлено в 03:33
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Футбол
«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»
«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено вчера в 14:13
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Опросы ФОМ выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Опрошенные РБК эксперты предположили, что рейтинг президента упал, поскольку жители Магаданской стали «острее ощущать несоответствие между экономическим ростом и тем, что их личные доходы все равно падают, а цены растут».
Обновлено в 02:27
Общество
Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников
Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии Путина. Идет подготовка
Дата Прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка.
Обновлено в 03:22
Политика
В Косово освободили задержанного россиянина
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию
Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Саакашвили возвращается на Украину
Обновлено вчера в 10:55
Космос
Ученые NASA разработали новый метод поиска экзопланет
Сотрудники Национального аэрокосмического агентства (NASA) Соединенных Штатов Америки представили новый способ поиска экзопланет, которые могут быть потенциально обитаемыми мирами.
Обновлено в 03:34
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Театры
Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин
«С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.
Обновлено вчера в 18:04
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»
Обновлено вчера в 13:44
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе
Рекомендуется ограничить употребление мяса, не пить кофе и сладкие напитки.
Обновлено в 03:01
Экономика
Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина
Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Панина оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета
Обновлено в 03:45
Общество
В России может появиться «отцовский капитал»
Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести "отцовский капитал" после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 03:09
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе
В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41