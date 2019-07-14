Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеBFM.ru вчера в 14:06

По информации telegram-канала «112», именно Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли.
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Установлена личность погибшего при жесткой посадке вертолета в Подмосковье

РИА Новости05:26

Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина

РБК06:03

Погибший при крушении вертолета обучал Путина полетам на дельталете

РЕН ТВвчера в 13:49

Названо имя второго погибшего при аварии вертолета в Подмосковье

Телеканал 360°07:12

В Подмосковье разбился вертолёт «Робинсон», которым управлял Игорь Никитин

Эхо Москвы01:31

Наставник президента не справился с вертолетом

Коммерсантъвчера в 19:01

Следственные органы установили личность второго погибшего в Подмосковье летчика

ТАСС04:39
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Обновлено в 07:01
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
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Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

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Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
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Карпин: 20 лет в «Ростове» меня никто не вытерпит

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в социальной сети опубликовал ироничный пост, в котором показал, как он может выглядеть на пресс-конференции своей команды спустя 20 лет.
Обновлено в 06:56
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Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Обновлено в 05:57
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Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
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В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа

Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца

Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Спорт

Российские волейболисты выиграли Лигу наций

Обновлено вчера в 22:27
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

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Происшествия

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых 160 млн рублей и пропала

Обновлено в 06:06
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Люберцах внука Деда Хасана

Обновлено в 06:18
Наука

Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов

Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан

По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Кино

Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности на кастингах

Обновлено в 01:52
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Происшествия

На границе с Крымом поймали двух украинцев в розыске

За прошедшую неделю пограничники выявили в пунктах пропуска на границе Крыма с Украиной двух мужчин, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске.
Обновлено в 05:00
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Спорт

Японец Уно после занятий с Тутберидзе решил работать без тренера

Обновлено в 03:33
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Политика

Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции

В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.
Обновлено в 04:24
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