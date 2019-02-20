Футбол

Оба поединка Лиги чемпионов вторника завершились без головВсе про Спорт ру вчера в 17:01

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
В составе каталонцев не забил Месси, а форвард команды Луис Суарес продолжил свою безголевую серию. Уругваец не забивает в матчах ЛЧ с 16 сентября 2015 года, когда отличился в игре с «Ромой».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Без забитых мячей закончились два матча 1⁄8 финала Лиги Чемпионов в Ливерпуле и Лионе

Эхо Москвы02:03

Оба матча дня в плей-офф Лиги чемпионов прошли без голов впервые с 2016 года

Sport24.ruвчера в 17:19

Четыре нуля в Лиге чемпионов, «Краснодар» купил Скопинцева, Дзагоев опять сломался, Панарин заболел и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:10

Впервые с 2016 года два матча дня в плей-офф ЛЧ закончились без голов

Газета.Ruвчера в 18:03

Два матча Лиги чемпионов закончились нулевой ничьей

Коммерсантъвчера в 17:52

Второй раз в истории Лиги чемпионов оба матча игрового дня 1/8 финала завершились со счетом 0:0

Спорт-Экспресс00:52

Две нулевые ничьи в двух матчах игрового дня – второй случай в истории ЛЧ

Бомбардир.рувчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика

Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.
Обновлено в 04:49
Политика

В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников

В НАТО посчитали неприемлемым обещание президента России Владимира Путина нацелить ракеты на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Порошенко обвинил Кремль в подготовке к удару по Украине

«Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой», — сказал украинский лидер в ходе дебатов на Генассамблее ООН.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин не видит предпосылок для нового Карибского кризиса

Глава государства надеется, что эти механизмы и инструменты будут использованы, чтобы в мире не создавалось "никаких новых кризисов типа Карибского".
Обновлено в 11:57
Политика

Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено в 11:52
Спорт

Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста

Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Экономика

Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный

Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Националист Демушкин вышел из колонии досрочно

Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в колонии, вышел на свободу.
Обновлено в 11:40
Экономика

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

В Эстонии заявили о подготовке к войне

Эстония готовится к войне, судя по характеру оборонных расходов страны, заявил начальник отдела оборонных инвестиций эстонского минобороны Кусти Сальм в ходе конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 10:18
Политика

Болтон заявил, что дни правления президента Никарагуа сочтены

Дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 10:03
Политика

Венесуэла закрыла морскую границу с островами в Карибском море

Венесуэльские власти закрыли морскую границу с островами, входящими в группу Малых Антильских островов.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

В школе, где нашли мясо с «щупальцами», запретили телефоны

Обновлено в 09:20
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика

Орешкин назвал системной проблемой ситуацию с арестами бизнесменов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает аресты бизнесменов системной проблемой, решение которой должно коснуться отдельных конкретных случаев.
Обновлено в 10:11
Хоккей

КХЛ. «Салават Юлаев» впервые в сезоне победил «Ак Барс»

Обновлено в 11:44
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus

"АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:59
Политика

Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год

Согласно представленным материалам в повестке заседания, совет согласился с рекомендацией думских комитетов по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в ряд организаций, среди которых Парламентская Ассамблея Совета Европы не значится.
Обновлено в 08:56
Общество

Танцующая матка смутила зрителей Первого канала

В эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале выступила актриса в костюме матки.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Фигурантам дела Baring Vostok предъявили первые обвинения

Первым фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok предъявлены обвинения.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Частный самолёт «подрезал» пассажирский Boeing в небе над «Внуково»

Частный самолёт Bombardier Challenger 600 и пассажирский Boeing едва не столкнулись в небе над аэропортом «Внуково».
Обновлено в 10:51
Спорт

Елисеев финишировал пятым в гонке на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 10:13
Происшествия

Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге

Два кота устроили коммунальную аварию в одном из жилых домов на улице Верности в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-телеканал Piter.tv.
Обновлено в 09:54
Происшествия

СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке

Следственный комитет завел уголовное дело после трех взрывов в Донецке, сообщается на сайте СК России.
Обновлено в 11:56
Энергетика

Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США

Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Украинские десантники провели учения на берегу Азовского моря

Обновлено в 10:59
Происшествия

В Ярославле экс-начальника колонии поместили под домашний арест

Кировский районный суд Ярославля постановил избрать для бывшего врио начальника ярославской колонии №1 Дмитрия Николаева меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:17
Общество

Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон

Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Глава СПЧ просит Бастрыкина расследовать заражение детей в Москве

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование массового заражения детей дизентерией в детских садах Москвы, сообщает 20 февраля сайт Совета.
Обновлено в 08:58
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное