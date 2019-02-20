Футбол
«Барселона» не смогла обыграть «Лион» в матче Лиги чемпионовVprognoze.ru 02:03
«Барселона» не смогла одолеть «Лион» в первом матче 1\8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер" и завершился со счетом со счетом 0:0.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам
«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин: Россия была и будет суверенным государством
Россия была и будет суверенным и независимым государством, это аксиома, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний российского «Посейдона»
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Подмосковье в столовой школы обрушилась кровля
Кровля школьной столовой обрушилась на площади около 150 квадратных метров в городском округе Можайский Московской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Путин предложил сделать льготную ипотеку для семей с детьми бессрочной
Президент России Владимир Путин предложил снять ограничение по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.
Обновлено в 04:46
Политика
Переехавших в села учителей предложили премировать миллионом рублей
В России должна быть запущена программа «Земский учитель», в рамках которой педагоги, которые переезжают работать в школах сел и малонаселенных городов, получат единовременную выплату в размере миллиона рублей.
Обновлено в 05:09
Политика
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:52
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
В Ярославле экс-начальника колонии поместили под домашний арест
Кировский районный суд Ярославля постановил избрать для бывшего врио начальника ярославской колонии №1 Дмитрия Николаева меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:17
Политика
Германия призвала Россию сократить противоречащие ДРСМД ракеты
Германия призывает Россию сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сократив противоречащие договору ракеты, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин поручил создать российский бренд «зеленой» продукции
"Поручаю правительству создать защищенный бренд экологически чистой, зеленой продукции", - заявил Путин.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Фигурантам дела Baring Vostok предъявили обвинение
Топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину предъявлено обвинение, сказал РБК представитель адвокатского бюро «Рустам Курманаев и партнеры» (защищает большинство фигурантов дела Baring Vostok).
Обновлено в 06:42
Политика
Топилин заявил, что денег на реализацию задач президента хватит
Денег на реализацию озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задач хватит.
Обновлено в 05:59
Политика
Кудрин поддержал призыв Путина снизить давление на бизнес
В среду, 20 февраля, глава Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин на своей странице в социальной сети Twitter выразил мнение о необходимость снизить силовое воздействие на бизнес.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин потребовал не ждать пришествия коммунизма
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал чиновников не совершать «ошибки прошлых десятилетий» и «не ждать пришествия коммунизма».
Обновлено в 04:22
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Постыдные развлечения министра Латвии свалили на Россию
"Ложные электронные письма за подписью министра Пабрикса были отправлены с расположенных в России серверов", – указали в Риге.
Обновлено в 06:32
Политика
Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180
Двигатель Raptor, разрабатываемый американской компанией SpaceX, побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
Обновлено 15 февраля в 07:01
Политика
Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов
"Если специалист получил образование за свои средства, это его выбор", - отметила сенатор.
Обновлено в 06:46
Происшествия
СПЧ просит Бастрыкина взять на контроль расследование заражения дизентерией в детсадах Москвы
Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину по поводу расследования заражения дизентерией детей в московских детсадах.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Симферополе загорелся завод пластмасс
Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Политика
В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам
Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Политика
Рязанский объяснил, как изменится пенсионное законодательство
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшее время наверняка поставит задачу создать план по реализации Послания Владимира Путина, куда впишут все необходимые парламентские слушания, «круглые столы» и совещания, заявил «Парламентской газете» глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию пошутил про присоединение Крыма, говоря об устаревшей регламентной базе контрольной деятельности.
Обновлено в 05:18
Технологии
«ВКонтакте» начнет продавать товары с AliExpress
Социальная сеть «ВКонтакте» начнет продавать товары с AliExpress, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Обновлено в 02:01
Политика
Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Актер и шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине, его готовы поддержать на выборах 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен голосовать.
Обновлено в 06:08