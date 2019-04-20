Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛРБК 04:11

Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде. Впервые команды Лиги были разделены на дивизионы (позднее — на конференции) в сезоне-1967/68. «Колорадо» вышел во второй раунд плей-офф впервые с 2008 года.

Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ

Политика Лукашенко объяснил, почему белорусы «держат порох сухим» Вторая мировая война показала, что белорусам нужно «держать порох сухим» и быть готовыми отразить любую агрессию.

Происшествия По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.

Политика В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».

Политика Лукашенко высказался по ситуации с послом России Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.

Происшествия Активистов «Весны» задержали на акции против военного призыва В субботу, 20 апреля, у военкомата на Воскресенской набережной во время акции против военного призыва задержали активистов движения «Весна».

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.

Происшествия При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Кино «Донбасс» получил премию украинской киноакадемии Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил премию украинской киноакадемии "Золотая юла" как лучший фильм.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кабинету министров оказать всю необходимую помощь жителям Забайкалья, пострадавшим в результате природных пожаров.

Наука Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Футбол «Армавир» в гостях обошел «Ротор» Футбольный клуб «Армавир» 20 апреля в гостях сыграл с волгоградским «Ротором» в 32-м туре ФНЛ Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и закончилась со счетом 0:1. Первый и единственный гол в ворота противника на 12-й минуте забил полузащитник «Армавира» Игорь Падерин.

Транспорт Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Общество Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.