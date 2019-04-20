Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛРБК 04:11

Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде. Впервые команды Лиги были разделены на дивизионы (позднее — на конференции) в сезоне-1967/68. «Колорадо» вышел во второй раунд плей-офф впервые с 2008 года.

Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ

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