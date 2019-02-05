Оба матча «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании покажет «Матч ТВ»ProstoProSport вчера в 10:11

В полуфинале Кубка Испании встретятся «Барселона» и «Реал». Отмечается, что оба матча в прямом эфире будут показаны на телеканале «Матч ТВ». Первый поединок, который пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», будет сыгран уже в среду, 6 февраля.

Оба матча «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании покажет «Матч ТВ»

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