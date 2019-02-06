Футбол

«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Кубка ИспанииГазета.Ru вчера в 07:02

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
В ближайший месяц поклонники испанского футбола увидят сразу три матча "Реала" с "Барселоной": два поединка пройдут в рамках Кубка Испании, один - в национальном чемпионате. Первая встреча двух европейских грандов пройдет уже в среду, 6 февраля, в Каталонии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» дома проигрывает «Реалу»! El Clasico на нашем сайте (трансляция)

Советский спортвчера в 14:30

Футбол, Кубок Испании. Полуфинал. Барселона - Реал. Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 14:29

«Барселона» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Чемпионатвчера в 12:00

«Барселона» – «Реал»: онлайн трансляция – в 23.00 (видео)

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

«Реал» опубликовал видео прибытия команды в Барселону

Матч ТВвчера в 07:16

«Барселона» — «Реал». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ruвчера в 13:09

«Реал» проведет два домашних матча с «Барселоной» за четыре дня

РБК04 февраля в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие

Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.
Обновлено в 06:51
Политика

Рада запретила наблюдателям из РФ присутствовать на украинских выборах

Верховная рада приняла законопроект №9524, запрещающий российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине, сообщило 7 февраля информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 07:43
Авто

УАЗ «Пикап» получил новые опции

Обновлено в 04:04
Происшествия

У полковника Захарченко нашли новые активы на 484 млн рублей

Обновлено в 04:32
Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00
Интернет

В Skype появилась функция размытия фона при звонке

Обновлено в 07:22
Происшествия

Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 апреля

Тверской суд Москвы принял решение оставить Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого под стражей еще на два месяца — до 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:41
Спорт

IBU заменил масс-старты на спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде

На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе масс-старты заменены на спринтерские гонки.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Арашуков пожаловался на условия содержания

Обновлено в 04:48
Происшествия

Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Политика

Рада закрепила в конституции Украины курс на вступление в ЕС и НАТО

Верховная рада большинством голосов утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на членство в Европейском союзе и НАТО.
Обновлено в 05:45
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января

KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте.
Обновлено в 03:16
Авто

BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Авто

Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию

Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
Обновлено в 04:51
Авто

Audi привезет в Россию дизельный кроссовер Audi Q8

В документе указано, что модель будет приводится в движение трёхлитровым дизельным мотором с турбиной V6.
Обновлено в 02:17
Общество

«Умные очки» из боевой экипировки адаптировали для школьников

Специалисты ЦНИИТОЧМАШ адаптировали «умные очки» из боевой экипировки «Ратник» для использования в общеобразовательных школах будущего.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма

Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Политика

Посольство сочло вбросом информацию о третьем отравителе Скрипалей

По мнению дипломатов, британские спецслужбы поддерживают историю с отравлением Скрипалей на плаву за счет «дозированных утечек».
Обновлено в 07:28
Происшествия

Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток в Приморье

Росприроднадзор возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней Приморского края.
Обновлено вчера в 09:53
Кино

Режиссер «Богемской рапсодии» лишился номинации на премию BAFTA

Американского режиссера и продюсера, постановщика фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера лишили номинации на премию Британской киноакадемии (BAFTA).
Обновлено в 02:38
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва на месторождении в ХМАО

В результате взрыва, который прогремел на месторождении в Сургутском районе ХМАО, погиб один человек.
Обновлено вчера в 10:12
Авто

Новая Toyota Corolla появится в России со старым двигателем

Как заявили в компании, новая Corolla по отделочным материалам и возможностям уже приравнялась к Camry.
Обновлено в 03:07
Гаджеты

Немецкий подросток обнаружил способ кражи паролей в Apple macOS

Подросток из Германии Линус Хенце обнаружил уязвимость в системе защиты Apple macOS. Она позволяет раскрывать сохраненные в системе пароли.
Обновлено в 03:48
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. Об этом пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 01:21
Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.
Обновлено в 07:44
Происшествия

МВД назвало самый криминально опасный вид транспорта

По словам Шабарова, в 2018 году из всех 36,6 тыс. преступлений на транспорте 30 тыс. были совершены на железнодорожном.
Обновлено в 07:46
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Экономика

Устойчивый интернет в России оценили в сотни миллионов рублей в год

Реализация закона об автономной работе российского сегмента интернета обойдется бюджету в 1,8 миллиарда рублей до 2021 года.
Обновлено в 03:00
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное