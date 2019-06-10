Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отцаРИА Новости 20:03
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения. Об этом он сказал "Комсомольской правде".
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с чего всё началось
Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.Комсомольская правда08:30
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«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца
Комсомольская правда08:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
Культура
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что он не давал указания не награждать академика Валерия Легасова, который упоминается в недавно вышедшем сериале «Чернобыль», званием Героя Социалистического Труда.
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Экономика
Как правительство собирается поднимать село
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
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Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
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Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
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Автоспорт
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Политика
Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе
Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Происшествия
Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»
На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Игры
Авторы Dishonored анонсировали свою новую игру — Deathloop
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Экономика
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Обновлено в 12:05
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Власти провалили план по смертности красноярцев от рака
Смертность от рака в Красноярском крае в 2018 году превысила плановые показатели.
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Общество
Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ
В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650
Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Игры
Microsoft представила новую игровую консоль Xbox Project Scarlett
Компания Microsoft в рамках собственной конференции на E3 2019 поделилась первыми подробностями консоли следующего поколения Xbox Scarlett.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Торговца кокаином и экстази задержали в Иркутске
Обновлено в 21:26
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Футбол
Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
Обновлено в 16:45
Общество
ПФР реализует технологию автоматического определения бедных
Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости председатель ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Строительный кран упал на жилой комплекс в США
По его данным, кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки.
Обновлено в 21:07
Происшествия
6-летний ребенок погиб, катаясь на качелях в Сахалинской области
6-летний мальчик насмерть разбился, катаясь на качелях в селе Восход в Тымовском районе Сахалинской области.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено в 22:42
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Обновлено в 11:00
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15