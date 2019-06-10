Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отцаРИА Новости 20:03

Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.

с чего всё началось

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения. Об этом он сказал "Комсомольской правде".

Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца

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