Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отцаРИА Новости 20:03

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения. Об этом он сказал "Комсомольской правде".
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«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.
Комсомольская правда08:30

Подробнее о событии

Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникшим у отца

Пятый канал22:43

Стало известно об осложнениях у Бари Алибасова

Lenta.ru22:01

«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Комсомольская правда08:30

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

URA.Ru22:42

Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца

РИА Новости20:03

«Ожог зарастает неправильно»: у Бари Алибасова появились осложнения

Телепрограмма22:30

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья своего отца

Вокруг ТВвчера в 10:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
Культура

Горбачев заявил об искажении фактов в американском сериале «Чернобыль»

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что он не давал указания не награждать академика Валерия Легасова, который упоминается в недавно вышедшем сериале «Чернобыль», званием Героя Социалистического Труда.
Обновлено в 20:22
Экономика

Как правительство собирается поднимать село

Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Политика

Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе

Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:57
Игры

Авторы Dishonored анонсировали свою новую игру — Deathloop

Обновлено в 21:41
Экономика

Ford рассчитался с российскими долгами

Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Здоровье

Власти провалили план по смертности красноярцев от рака

Смертность от рака в Красноярском крае в 2018 году превысила плановые показатели.
Обновлено в 22:15
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Общество

Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650

Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Игры

Microsoft представила новую игровую консоль Xbox Project Scarlett

Компания Microsoft в рамках собственной конференции на E3 2019 поделилась первыми подробностями консоли следующего поколения Xbox Scarlett.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Торговца кокаином и экстази задержали в Иркутске

Обновлено в 21:26
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Футбол

Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
Обновлено в 16:45
Общество

ПФР реализует технологию автоматического определения бедных

Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости председатель ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 20:16
Общество

На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

Обновлено в 20:14
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Строительный кран упал на жилой комплекс в США

По его данным, кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки.
Обновлено в 21:07
Происшествия

6-летний ребенок погиб, катаясь на качелях в Сахалинской области

6-летний мальчик насмерть разбился, катаясь на качелях в селе Восход в Тымовском районе Сахалинской области.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено в 22:42
Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Обновлено в 11:00
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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