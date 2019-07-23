Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die WeltГазета.Ru 07:31
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt. Как отмечается, если Зеленский согласится на компромисс с Кремлем, это будет иметь масштабные последствия.
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Так, немецкое издание Die Welt сообщает, что итоги выборов в Верховную раду, демонстрирующие усталость украинских граждан от конфликта с Россией и войны на Донбассе, а также стремление к переменам, могут повлечь за собой проблемы для Евросоюза.Московский Комсомолец18:51
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