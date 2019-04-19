Происшествия

Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИГазета.Ru 08:26

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова. Как сообщает ТАСС со слов собеседника, диагноз был поставлен по результатам компьютерной томографии головного мозга.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

РБК07:56

Уфимские врачи диагностировали у Быкова инфаркт мозга, а друзья тут же его опровергли

Уфа1.ру07:46

СМИ сообщили, что уфимские медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга

Говорит Москва07:15

Коллега писателя Дмитрия Быкова назвал «лажей» информацию о его диагнозе

ProUfu.ru08:31

Источник: медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга

ТАСС07:04

Уфимские медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга

Аргументы и Факты - Уфа08:15

ТАСС: у Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

Московский Комсомолец07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Наука

Ученые назвали главную причину старения

Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов

Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Политика

Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко

Обновлено в 07:37
Общество

У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Политика

В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко

В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Турчинов анонсировал военное сотрудничество Украины с Boeing

Сотрудничество с компанией Boeing значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил Украины.
Обновлено в 05:11
Политика

МИД РФ не нашел ничего достойного внимания в докладе Мюллера

Министерство иностранных дел РФ не нашло «ничего, что могло бы привлечь внимание» в докладе по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США.
Обновлено в 04:46
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Авто

Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекречены

В базе Росстандарта появился полноценный сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель Renault Arkana.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

В Дагестане отравились более 70 детей

Обновлено в 08:38
Авто

«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту

Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.
Обновлено в 07:54
Интернет

Instagram может отказаться от лайков

Обновлено в 08:31
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено в 03:49
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка

Rolling Stones выпустили сборник хитов «Honk»

Рок-группа Rolling Stones выпустила сборник лучших песен с 1971 года «Honk». Стандартное издание включает 36 композиций, расширенное ― 46.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Происшествия

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
ещё по теме
Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное