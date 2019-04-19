Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИГазета.Ru 08:26
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова. Как сообщает ТАСС со слов собеседника, диагноз был поставлен по результатам компьютерной томографии головного мозга.
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