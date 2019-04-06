ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Здоровье Паллиативной службе не хватает специально обученных врачей Поставить перед Минздравом вопрос об учреждении и внесении в номенклатуру должностей специальности «врач паллиативной медицинской помощи» намерена паллиативная служба.

Политика Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.

Происшествия МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.

Спорт Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.

Общество Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию» Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Наука В Перу нашли останки древнего четвероногого кита Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.

Политика Лукашенко к дню рождения наградил Матвиенко орденом Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины.

Технологии Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.

Музыка Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».

Театры Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.

Политика Похороны Николая Ковалева пройдут 8 апреля Похороны депутата Госдумы от партии "Единая Россия", экс-директора ФСБ РФ Николая Ковалева состоятся в понедельник, 8 апреля, на военном кладбище в Мытищах.

Шоу-бизнес Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.

Политика Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.

Происшествия Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Происшествия Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.

Транспорт Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".