Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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«Краснодар» – «Крылья Советов»: почему не назначен пенальти в ворота самарцев?
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Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
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