Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале

Газета.Ru11:47

Немецкий телеканал сообщил о «вторжении» российской армии в Эстонию

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На немецком ТВ заявили о «вторжении» России в Эстонию

РЕН ТВ12:08

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Вести.Ru12:27

На немецком ТВ заявили о «вторжении» России в Эстонию. Соловьев отреагировал

URA.Ru11:37

На немецком телеканале объявили о «вторжении» России в Эстонию

РИА Новости11:08

Соловьев рассказал о провокации в эфире немецкого ТВ

Взгляд.ру09:10
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В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

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Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
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Поставить перед Минздравом вопрос об учреждении и внесении в номенклатуру должностей специальности «врач паллиативной медицинской помощи» намерена паллиативная служба.
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
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Спорт

Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet

Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
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В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
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Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 11:30
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Военнослужащие 101-й десантной дивизии США высадятся на Украине

Обновлено в 11:52
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
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Наука

В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины.
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Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan

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«Краснодар» – «Крылья Советов»: почему не назначен пенальти в ворота самарцев?

На 34-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Крылья Советов" арбитр Алексей Еськов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
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Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
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Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.
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Похороны Николая Ковалева пройдут 8 апреля

Похороны депутата Госдумы от партии "Единая Россия", экс-директора ФСБ РФ Николая Ковалева состоятся в понедельник, 8 апреля, на военном кладбище в Мытищах.
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Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт

Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
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Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
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Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей

Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
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Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
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