Экономика
О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторовРБК вчера в 12:40
Ключевые финансовые показатели оказались не хуже прогнозных значений. Рынок отреагировал ростом котировок, который, почти сразу, сменился их обвалом. Инвесторы не оценили некоторые моменты успеха компании.
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Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Обновлено в 06:57
Интернет
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1
В следующем туре Ахмат на выезде сыграет против Крыльев Советов, а Зенит на своем поле встретится с ЦСКА.
Обновлено в 11:21
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева и Игорь Булатов показали подросшего сына
Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала трогательный снимок с крохой-сыном и возлюбленным. Фото она опубликовала у себя в микроблоге.
Обновлено в 14:00
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
Политика
В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Обновлено в 20:36
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни из-за долгой болезни. Отмечается, что он занимал свою должность около 13 лет.
Обновлено в 16:29
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков
Обновлено в 18:02
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Здоровье
Молчи в тряпочку. Как уберечь себя от смога?
В Кургане явственно ощущается дымный смог.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Политика
В Раде назвали лучшую дату для инаугурации Зеленского
Главы фракций и депутатских групп Рады назвали лучшую дату для инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:38
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Boeing 737 упал в реку во Флориде
Коммерческий самолет Boeing 737 выехал за взлетную полосу и оказался в реке. Передает ТАСС со ссылкой на мэра города Ленни Керри.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49