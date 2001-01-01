Экономика

О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторовРБК вчера в 12:40

Ключевые финансовые показатели оказались не хуже прогнозных значений. Рынок отреагировал ростом котировок, который, почти сразу, сменился их обвалом. Инвесторы не оценили некоторые моменты успеха компании.
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О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторов

РБКвчера в 12:40
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол

Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Футбол

Опубликовано видео с узнавшими о чемпионстве игроками «Зенита»

В Сети появилось видео, на котором запечатлена реакция футболистов петербургского "Зенита" на новость о досрочном завоевании трофея Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Наука

Создан единый дендрохронологический атлас засух

Исследователи из Нью-Йорка проанализировали метеорологические данные США за последние 20 лет, обнаружив, что количество засух увеличивалось пропорционально подъему средних температур.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году

Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье

Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» признан самым мощным в мире

Учтивая все характеристики крейсера, специалисты сделали вывод, что «Адмирал Нахимов» по огневой мощи превзошел схожий американский класс кораблей Ticonderoga и стал самым мощным судом в мире.
Обновлено в 14:05
Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Политика

Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта

«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Общество

Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой

Над Москвой в рамках подготовки к параду Победы пролетела боевая авиация Воздушно-космических сил России.
Обновлено в 15:31
Гаджеты

Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами

За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Авто

Обновлены Renault Master и Renault Trafic

Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Единоборства

Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске

Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Футбол

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Политика

Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину

В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Обновлено в 11:54
Экономика

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

Обновлено в 17:33
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Технологии

Американские врачи нашли новый орган

Обновлено в 12:23
Футбол

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес: "Зашел губернатор, поблагодарил за победы над "Локо" и "Спартаком"

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал о визите в раздевалку губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом

Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Футбол

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.
Обновлено в 10:40
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American newspaper publisher and founder of The E. W. Scripps Company, a diversified media conglomerate, and United Press news service. It became United Press International when International News Service merged with United Press in 1958. The E. W. Scripps School of Journalism at Ohio University is named for him.
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