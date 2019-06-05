О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часыЕвро-футбол.ру 09:41

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов. Стоимость сделки составит около 100 миллионов евро.

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

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