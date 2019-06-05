Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часыЕвро-футбол.ру 09:41
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов. Стоимость сделки составит около 100 миллионов евро.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Культура
Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian
Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозу от ракет в Европе «Мертвой руке»
Обновлено в 09:44
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Орбакайте поддержала Галкина в конфликте с Малаховым
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Футбол
Нобоа назвал Семака русским Зиданом
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа сравнил наставника команды Сергея Семака с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 09:38
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Культура
Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево
Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
Обновлено в 07:42
Технологии
Tesla закрыла сотрудникам доступ к соцсети для жалоб на работодателей
Компания Tesla Илона Маска заблокировала своим работникам доступ к соцсети Blind для жалоб на работодателей.
Обновлено в 09:17
Политика
Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Футбол
Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф
Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2), будет оштрафована, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:21
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41