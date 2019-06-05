О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часыЕвро-футбол.ру 09:41

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов. Стоимость сделки составит около 100 миллионов евро.

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

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Общество В Петербурге открывается бордель с куклами Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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