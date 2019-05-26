О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал ПригожинГазета.Ru 18:37

Пригожин признается: Киркорова от его гнева спасло лишь своевременное вмешательство Валерии. Иосиф Пригожин: «Я, безусловно, все, что он наговорил, услышал, я все это увидел, более того, у меня даже была первая реакция, но благодаря Валерии в том числе я немножко остановился».

с чего всё началось

Киркоров в интервью Ксении Собчак заявил, что продюсер ради славы смог бы облить Валерию тем же, чем обливались они с Николаем Басковым в клипе на песню "Ибица". По словам Пригожина, он бы никогда так не поступил с Валерией, потому что "слишком любит и уважает свою женщину".

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