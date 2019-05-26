Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за ВалерииРИА Новости вчера в 20:53
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, причиной послужило высказывание Киркорова о супруге Пригожина Валерии. Певец в интервью Ксении Собчак заявил, что Пригожин готов на многое ради славы и не задумываясь опорочил бы честь жены.
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с чего всё началось
Пригожин признается: Киркорова от его гнева спасло лишь своевременное вмешательство Валерии. Иосиф Пригожин: «Я, безусловно, все, что он наговорил, услышал, я все это увидел, более того, у меня даже была первая реакция, но благодаря Валерии в том числе я немножко остановился».НТВвчера в 11:14
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