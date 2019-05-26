Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за ВалерииРИА Новости вчера в 20:53

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, причиной послужило высказывание Киркорова о супруге Пригожина Валерии. Певец в интервью Ксении Собчак заявил, что Пригожин готов на многое ради славы и не задумываясь опорочил бы честь жены.
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с чего всё началось

«Ревнует к Валерии»: Пригожин высказался о конфликте с Киркоровым

Пригожин признается: Киркорова от его гнева спасло лишь своевременное вмешательство Валерии. Иосиф Пригожин: «Я, безусловно, все, что он наговорил, услышал, я все это увидел, более того, у меня даже была первая реакция, но благодаря Валерии в том числе я немножко остановился».
НТВвчера в 11:14

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Пригожин поругался с Киркоровым из-за Валерии. «Как она вышла замуж за такого лысого»

URA.Ruвчера в 23:08

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

РИА Новостивчера в 20:53

О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин

Газета.Ruвчера в 18:37

Пригожин и Киркоров поругались из-за Валерии

Взгляд.рувчера в 19:57

Пригожин объяснил суть конфликта с Киркоровым

News.ruвчера в 19:57

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Life.ruвчера в 20:45

«Ревнует к Валерии»: Пригожин высказался о конфликте с Киркоровым

НТВвчера в 11:14
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Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
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Авто

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Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено вчера в 19:04
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Здоровье

У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь

Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
Обновлено вчера в 09:09
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Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 20:04
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Смертельная авария произошла в центре Москвы

Обновлено вчера в 23:49
Авто

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault

Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал поражение от Финляндии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.
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Обновлено 24 мая в 18:46
Футбол

«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»

Лиссабонский "Спортинг" в серии пенальти переиграл "Порту" и в 17-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу.
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Футбол

Легенда «Ливерпуля»: «Болельщики „Реала“ должны быть благодарны Бэйлу»

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До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

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Общество

Почему москвичи переезжают в Урюпинск, и при чём тут Тюмень

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В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
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Происшествия

В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
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Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

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Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»

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Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
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Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
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Иосиф Пригожин
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