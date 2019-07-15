Политика

О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в СовфедеГазета.Ru 19:28

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
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Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде

ФАН22:02

Косачев: один звонок способен остановить войну в Донбассе

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В Совфеде рассказали об одном звонке, способном остановить войну в Донбассе

РИА Новости19:13

Косачёв заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком

Life.ru20:21

О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

Газета.Ru19:28

Косачев: войну на Донбассе можно остановить по звонку из ЕС

Московский Комсомолец20:26
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
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Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
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Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
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МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
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Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны

Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.
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Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
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В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

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Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
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Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций

Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.
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«Ливерпуль» сделал предложение по двухгодичной аренде Коутиньо

Обновлено в 17:39
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Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
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Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею

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Зидан трогательно попрощался с умершим братом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.
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Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
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Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Абхазии по состоянию здоровья и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.
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В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
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По словам экспертов, некоторые продукты питания способствуют образованию тромбов – кровяных сгустков.
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Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве

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