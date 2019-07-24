Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

с чего всё началось

Синоптики предупредили, что в некоторых городах будут обновлены исторические минимумы температуры. В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем. В Воронежской области, про данным Гидрометцентра России, похолодание пока не прогнозируют.

О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре

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