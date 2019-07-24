Общество

О снеге в выходные предупредили в ГидрометцентреВести ПК в Воронеже вчера в 12:53

Синоптики предупредили, что в некоторых городах будут обновлены исторические минимумы температуры. В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем. В Воронежской области, про данным Гидрометцентра России, похолодание пока не прогнозируют.
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Российская газетавчера в 09:17

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Синоптики предупредили о снеге в европейской части России на выходных

РБКвчера в 12:43

Снег на макушке лета. Как природа пошутит над россиянами

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Снег выпадет в европейской части России на выходных

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URA.Ruвчера в 11:35

Синоптик объяснил причины климатических аномалий в России

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Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

News.ruвчера в 09:49

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Российская газетавчера в 09:17
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Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина из-за Джонсона

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому было обидно, когда он узнал про поздравительную телеграмму российского лидера Владимира Путина, направленную новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
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Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии

Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
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Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Здоровье

ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
Обновлено в 18:40
Гаджеты

Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру

Китайская компания HMD Global в ближайшее время представит первый смартфон Nokia 8.2 с выдвижной фронтальной камерой, – сообщает автор ресурса MySmartPrice Ишан Агарвал.
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Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes среди российских звезд

Авторитетный журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых успешных отечественных звезд до 40 лет.
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Политика

СБУ публикует видео задержания российского танкера

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания российского танкера NEYMA в порту Изамила и проведения следственных действий.
Обновлено в 08:39
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

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Авто

В России построят новый автомобильный завод

Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» вышел в Сети

Обновлено вчера в 23:40
Космос

НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС

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Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Вода наступает: в Амурской области эвакуируют жителей села Норск

В Амурской области гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск Селемджинского района.
Обновлено в 06:18
Политика

Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США

В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре

Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено в 11:38
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Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю

Обновлено в 16:46
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Samsung выпустит складной смартфон Galaxy Fold осенью

Обновлено вчера в 22:57
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Лидер партии «Слуга народа» поддержал новый закон о выборах в Раду

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что необходимо принять новый закон о выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 19:55
Космос

В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Авто

В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

Обновлено в 11:50
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Футбол

Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за Эмери

Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб.
Обновлено в 11:04
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Дженнифер Лопес получила на 50-летие роскошный подарок от жениха

Знаменитой исполнительнице исполнилось 50 лет, и по такому случаю она закатила роскошную вечеринку в Майами.
Обновлено в 10:10
Политика

Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине

Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
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Трамп и Зеленский обсудили санкции против России

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
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