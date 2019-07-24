Общество
О снеге в выходные предупредили в ГидрометцентреВести ПК в Воронеже вчера в 12:53
Синоптики предупредили, что в некоторых городах будут обновлены исторические минимумы температуры. В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем. В Воронежской области, про данным Гидрометцентра России, похолодание пока не прогнозируют.
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с чего всё началось
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.Российская газетавчера в 09:17
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Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина из-за Джонсона
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому было обидно, когда он узнал про поздравительную телеграмму российского лидера Владимира Путина, направленную новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру
Китайская компания HMD Global в ближайшее время представит первый смартфон Nokia 8.2 с выдвижной фронтальной камерой, – сообщает автор ресурса MySmartPrice Ишан Агарвал.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes среди российских звезд
Авторитетный журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых успешных отечественных звезд до 40 лет.
Обновлено в 06:14
Политика
СБУ публикует видео задержания российского танкера
Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания российского танкера NEYMA в порту Изамила и проведения следственных действий.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» вышел в Сети
Обновлено вчера в 23:40
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Вода наступает: в Амурской области эвакуируют жителей села Норск
В Амурской области гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск Селемджинского района.
Обновлено в 06:18
Политика
Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США
В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре
Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Samsung выпустит складной смартфон Galaxy Fold осенью
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Лидер партии «Слуга народа» поддержал новый закон о выборах в Раду
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что необходимо принять новый закон о выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 19:55
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено в 11:50
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Футбол
Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за Эмери
Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила на 50-летие роскошный подарок от жениха
Знаменитой исполнительнице исполнилось 50 лет, и по такому случаю она закатила роскошную вечеринку в Майами.
Обновлено в 10:10
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Политика
Трамп и Зеленский обсудили санкции против России
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 20:11