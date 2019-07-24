Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Футбол Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Происшествия СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Армия и оружие National Interest оценил вероятность ядерной войны России и США Обозреватель The National Interest Дмитрий Саймс обсудил с российским полковником в отставке Виктором Мураховским вероятность движения России и США к ядерной войне.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Происшествия СК возбудил дело из-за гибели пчел в Орловской области В Орловской области возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели пчел в Корсаковском районе.

Политика В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.

Политика Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Политика Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Армия и оружие В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.

Недвижимость Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Авто Контрабандный суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте, огромный бульдозер демонстративно раздавил итальянский суперкар Ferrari 360 Spider, который попал в страну нелегальным путем.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно В понедельник консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником и рыбаками, которые находятся на судне.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Космос Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Общество Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.

Политика Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.