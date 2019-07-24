Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходныеРоссийская газета 09:17
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
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с чего всё началось
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.Российская газета09:17
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Футбол
Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн
Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн.
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Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
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Армия и оружие
National Interest оценил вероятность ядерной войны России и США
Обозреватель The National Interest Дмитрий Саймс обсудил с российским полковником в отставке Виктором Мураховским вероятность движения России и США к ядерной войне.
Обновлено в 09:22
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
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Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму на горе Митридат
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СК возбудил дело из-за гибели пчел в Орловской области
В Орловской области возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели пчел в Корсаковском районе.
Обновлено в 12:24
Политика
В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено в 12:11
Политика
Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера.
Обновлено в 12:19
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ
Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Авто
Контрабандный суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером
По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте, огромный бульдозер демонстративно раздавил итальянский суперкар Ferrari 360 Spider, который попал в страну нелегальным путем.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
В понедельник консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником и рыбаками, которые находятся на судне.
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Космос
Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики
Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Шкртел может перейти в «Парму»
Бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел может продолжить карьеру в "Парме", сообщает goal.tr.
Обновлено в 11:40
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Общество
Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири
Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
Обновлено в 07:00
Политика
Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс
В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06