Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окруженииГазета.Ru 11:10
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что у Дмитрия Быкова не наблюдается ухудшений.
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Хоккей
«Авангард» объявил состав на матч с ЦСКА
"Авангард" объявил состав на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Политика
Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В России задержан совладелец банка «Югра»
Следственный комитет заявил о задержании мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина.
Обновлено в 06:02
Футбол
Яя Туре может продолжить карьеру в России
Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники
Почти три сотни военных прибудут из Франции в Эстонию, сообщили во французском посольстве.
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский пообещал, что Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит закон
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, встретившись в пятницу вечером на дебатах со своим соперником по избирательной кампании действующим главой государства Петром Порошенко, заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит законы страны.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Пугачева случайно «засветила» причину «предсмертных хрипов»
Многие в соцсетях отметили, что примадонна поет вовсе не так как раньше – хриплый голос Пугачевой уже давно ассоциируется у поклонников с «предсмертными хрипами».
Обновлено в 07:42
Политика
Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом
Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга - певца Кристиана Костова.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети
«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», - сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Обновлено в 12:04
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео
Обновлено в 01:41
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика
Помпео рассказал о действиях США в случае агрессии со стороны РФ
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим жестким действиям в ответ на враждебные действия России.
Обновлено в 11:43
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Экономика
В Феодосии построят яхтенную марину на 100 мест
В пятницу, 19 апреля, на юбилейном ЯМЭФ подписали соглашение о строительстве марины на 100 яхт в Феодосии.
Обновлено в 05:23
Авто
Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Кино
Российская короткометражка попала в программу Каннского фестиваля
Короткометражный фильм «Сложноподчинённое» Олеси Яковлевой попал в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 11:30
Политика
На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко
На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03