О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окруженииГазета.Ru 11:10

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что у Дмитрия Быкова не наблюдается ухудшений.

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

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