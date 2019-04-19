Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окруженииГазета.Ru 11:10

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что у Дмитрия Быкова не наблюдается ухудшений.
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Новая газета10:32

Появились слухи о резком ухудшении состояния Быкова

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Информацию о резком ухудшении состояния Быкова опровергли

Москва 2410:08

Представитель Д.Быкова опровергла информацию о резком ухудшении состояния писателя из-за сепсиса

Агентство Москва10:05

Дмитрий Муратов опроверг сообщения об ухудшении состояния Дмитрия Быкова

Говорит Москва10:06
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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