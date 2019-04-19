Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окруженииГазета.Ru 11:10
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что у Дмитрия Быкова не наблюдается ухудшений.
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Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы
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Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
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Право на ошибку на экзамене в ГИБДД могут отменить
Право на ошибку в ходе сдачи теоретического экзамена на водительские права планируют отменить.
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