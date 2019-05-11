О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в КиевеГазета.Ru вчера в 18:44

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается само по себе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время наблюдается спад количества поездок из Украины в Россию.

О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

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