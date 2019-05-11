Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в КиевеГазета.Ru вчера в 18:44
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается само по себе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время наблюдается спад количества поездок из Украины в Россию.
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Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
83% рынка смартфонов США занимают Apple, Samsung и LG
Согласно исследованиям, 83% всех проданных мобильных устройств производится тремя компаниями – Apple, Samsung и LG.
Обновлено в 02:43
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Клоун раздал детям конфеты и довел до истерики родителей США
Оказалось, что родители паниковали зря. Клоуном нарядился пожилой житель городка. Он действительно решил угостить детей конфетами.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено 08 мая в 00:11
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Туристический автобус в Японии упал с горной дороги
В Японии туристический автобус с альпинистами слетел с горной дороги.
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Музыка
Известные артисты пригласили кемеровчан на концерт
Обновлено в 02:11
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Наука
Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско
Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.
Обновлено 09 мая в 08:19
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Происшествия
Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Транспорт
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46