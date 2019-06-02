О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали властиГазета.Ru 01:14

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".

О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

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