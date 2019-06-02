Происшествия
О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали властиГазета.Ru 01:14
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".
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В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа
Коммерсантъвчера в 19:51
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