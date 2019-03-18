Шоу-бизнес
О последнем разговоре с Началовой рассказала ее представительГазета.Ru 15:59
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о последнем разговоре с певицей. Это произошло на шоу Андрея Малахова. Исаева уточнила, что в последний раз говорила с Началовой в больнице.
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Экономика
Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб
Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.
Обновлено в 17:00
Политика
Пушков оценил призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявлением руководства НАТО, в котором содержался призыв «вернуть контроль над Крымом Украине».
Обновлено в 16:59
Космос
NASA зафиксировало мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 18 декабря зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем неподалеку от Камчатки, сообщает The Guardian.
Обновлено в 14:21
Общество
Глава Warner Brothers уволен из-за обвинений в супружеской измене
Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара покинул пост после обвинений в неверности жене, сообщил 18 марта главный управляющий холдинга WarnerMedia Джон Стэнкли.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено в 13:45
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Рогозин заявил о готовности «подстраховать» американских партнеров
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал о готовности подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Политика
В Германии прокомментировали ограничения США против представителей МУС
В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали решение США ввести ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Каракасе вновь произошло массовое отключение света
Отключение электричества произошло в нескольких районах Каракаса, столицы Венесуэлы, а также в окрестностях, об этом сообщили El nacional и El universal со ссылкой на местных жителей.
Обновлено в 13:54
Общество
Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко
Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.
Обновлено в 07:11
Общество
«Красная икра» пожалуется на проверки ФСБ и ФНС
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) в совместно с ФСБ проводит проверки группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся розничной торговлей рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой, в трех регионах России.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами
Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 04:31
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму
Бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам тюрьмы решением Святошинского районного суда Киева.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Кардиологи сочли опасными лекарства от высокого давления
Лекарственные препараты, используемые при высоком давлении и стенокардии, могут вызвать риск внезапной остановки сердца.
Обновлено в 03:56
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК
В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Футбол
Дворкович: Путин скептически относится к российскому футболу
Бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу в России Аркадий Дворкович рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к российскому футболу.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России
Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Политика
Путин сравнил жителей Крыма с красноармейцами
Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Крыму сравнил жителей республики с бойцами Красной армии, которые сохранили любовь к Родине в годы войны.
Обновлено в 13:43
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Политика
Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 17:49
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В Совфеде назвали ошибочной информацию о размещении Ту-22М3 в Крыму
Крым усиливает свой военный потенциал с момента воссоединения с Россией, но информация о развертывании в регионе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена по ошибке.
Обновлено в 16:51