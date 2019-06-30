О переходе де Лигта в «Ювентус» будет объявлено 1 июляProstoProSport 08:34

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе». Как сообщает Tuttosport, о переходе 19-летнего футболиста будет объявлено завтра, 1 июля. Отмечается, что за трансфер туринцы заплатят 80 миллионов евро, включая бонусы.

О переходе де Лигта в «Ювентус» будет объявлено 1 июля

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