Экономика

О негативных последствиях решения по «Приватбанку» сообщили в НБУГазета.Ru 09:35

В пресс-службе Нацбанка Украины заявили, что из-за решения по "Приватбанку" сотрудничество с МВФ, ВБ и ЕБРР усложнится. Об этом сообщает "Украинские новости".
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О негативных последствиях решения по «Приватбанку» сообщили в НБУ

Газета.Ru09:35

Власти Украины могут вывести «плохие» кредиты Приватбанка из-под банковской тайны

ПРАЙМвчера в 13:46
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Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Обновлено в 08:34
Политика

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Стрелявший в Москве из окна мужчина ранил двух подростков

Мужчина, открывший огонь из окна собственной квартиры на северо-западе Москвы, ранил двоих подростков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

Обновлено в 09:28
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала, почему отказалась выйти замуж

Российская певица, бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина не любит обсуждать личную жизнь.
Обновлено в 04:21
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Экономика

Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублей

Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Гендиректора компании-оператора «Пулково» обвинили в загрязнении реки Новой

В ходе следственных действий было установлено, что гендиректор, будучи лицом, ответственным за охрану окружающей среды, допустил использование неисправных очистных сооружений, в результате чего стоки из аэропорта попали в реку Новую, причинив флоре и фауне катастрофический вред.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

В Ингушетии задержали председателя Совета тейпов

Силовики сказали, что увозят председателя Совета тейпов «в комитет», уточнил Ужахов.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефти

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 07:49
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
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Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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Центральный банк Украины. Находится в одноимённом здании по адресу: Киев, ул. Институтская, 9. Национальный банк Украины был создан на основе Украинского республиканского банка Государственного банка СССР вместе с принятием 20 марта 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
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