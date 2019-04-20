Экономика
О негативных последствиях решения по «Приватбанку» сообщили в НБУГазета.Ru 09:35
В пресс-службе Нацбанка Украины заявили, что из-за решения по "Приватбанку" сотрудничество с МВФ, ВБ и ЕБРР усложнится. Об этом сообщает "Украинские новости".
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Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Обновлено в 08:34
Политика
Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского
Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Стрелявший в Москве из окна мужчина ранил двух подростков
Мужчина, открывший огонь из окна собственной квартиры на северо-западе Москвы, ранил двоих подростков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала, почему отказалась выйти замуж
Российская певица, бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина не любит обсуждать личную жизнь.
Обновлено в 04:21
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублей
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Гендиректора компании-оператора «Пулково» обвинили в загрязнении реки Новой
В ходе следственных действий было установлено, что гендиректор, будучи лицом, ответственным за охрану окружающей среды, допустил использование неисправных очистных сооружений, в результате чего стоки из аэропорта попали в реку Новую, причинив флоре и фауне катастрофический вред.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Ингушетии задержали председателя Совета тейпов
Силовики сказали, что увозят председателя Совета тейпов «в комитет», уточнил Ужахов.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля
Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 07:49
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38